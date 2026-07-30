Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenecek toplam 120.000 TL para ödüllü Plaj Tenisi Turnuvası, 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde Palm Beach plajında gerçekleşecek.

13+ Çift Kadınlar, 13+ Çift Erkekler, 13+ Karışık Çiftler ve 13+ Yeni başlayanlar kategorilerinde oynanacak Plaj Tenisi Turnuvası’nda tüm kategoriler için turnuva sonunda birinci çiftlere 20.000 TL ve ikinci çiftlere 10.000 TL para ödülü verilecek.

Tenis Federasyonu’ndan yapılan bilgilendirmede, Yeni Başlayanlar kategorisinde takımlar 2 erkek, 2 kadın veya 1 erkek + 1 kadın olabileceği ayrıca Yeni Başlayanlar kategorisinde maç yapacak takımlarda en az bir kadın varsa tüm servisler alttan kullanılacağı kaydedildi.

Ayrıca Yeni Başlayanlar kategorisine 2025 yılında düzenlenen Plaj Tenisi turnuvalarında Yeni Başlayanlar’da final oynamamış ve şampiyon olmamış oyuncular katılabileceği belirtildi.