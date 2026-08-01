Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından hazırlanan KKTF Padel Talimatı, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş ve federasyonun resmi internet sitesinde yayımlandı.

Talimat ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenecek resmi padel faaliyetlerinin usul ve esasları belirlenirken, puanlı turnuvaların düzenlenmesi, sporcu katılımı, organizasyon süreçleri ile teknik ve idari uygulamalar standart bir yapıya kavuşturuldu.

2026 yılı faaliyet programı kapsamında aşağıdaki tarihler, KKTF Puanlı Padel Turnuvaları için organizasyon takviminde yer almakta:

7-8-9 Ağustos 2026

21-22-23 Ağustos 2026

11-12-13 Eylül 2026

13-14-15 Kasım 2026

4-5-6 Aralık 2026

Bu tarihlerde puanlı turnuva düzenlemek isteyen kulüp veya kuruluşlar, KKTF Padel Talimatı hükümlerine uygun olarak hazırlayacakları başvurularını [email protected] adresine e-posta yoluyla iletebilirler. Başvurular, KKTF Yönetim Kurulu tarafından KKTF Padel Talimatı hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek karara bağlanacak.

Bunun yanında, kulüpler veya diğer kuruluşlar tarafından düzenlenecek özel padel turnuvaları, etkinlikleri, gösteri organizasyonları ve benzeri tüm faaliyetlerin, organizasyon öncesinde KKTF’ye yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bildirim yapılmaksızın gerçekleştirilecek organizasyonlar hakkında KKTF Padel Talimatı ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli idari ve disiplin işlemleri uygulanacak.

KKTF, padel sporunun ülkemizde planlı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini hedeflemekte olup, tüm kulüp ve kuruluşların talimat hükümlerine uygun hareket etmelerine vurgu yaptı.