Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Zerdali Festivali yoğun katılım ve büyük coşkuyla gerçekleştirildi.

Festival, iki gün boyunca Kıbrıs kültürünün, müziğin, sanatın ve geleneksel değerlerin buluşma noktası oldu.

Esentepe Festival Alanı’nda gerçekleştirilen organizasyon boyunca vatandaşlar hem kültürel etkinliklerle buluştu hem de zerdalinin eşsiz lezzetini deneyimleme fırsatı yakaladı. Halk dansları gösterileri, konserler, sahne performansları ve kültürel etkinlikler festivale renk kattı.

Festivalin ilk gününde gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından Çatalköy-Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. Gecede ayrıca Çatalköy Esentepe Belediyesi Ahenk Türk Müziği Korosu dinleyicilerle buluşurken, Akademi Sanat Derneği ANKA tarafından hazırlanan “Zamanın Kanatları Tasarım Kıbrıs Kostümleri Defilesi” büyük ilgi gördü. İlk gecenin finalinde ise Grup Frekans sahne aldı.

Festivalin ikinci gününde Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu izleyenlerden büyük alkış alırken, Dance Of Fire performansıyla geceye renk kattı. Ardından Arif Edizer Grup Argasdi sahne alarak festivale müzik dolu anlar yaşattı.

Festivalin ikinci gününde sahne alan Yeni Türkü ise sevilen eserleriyle geceye damga vurdu. Festival alanını dolduran vatandaşlar hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederken, grup dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalde moda ve sanat da ön plandaydı. Tamamen Kıbrıs tasarımlarından oluşan 44 özel kıyafet, Günkut Ajans Marka Models (GAMM) tarafından düzenlenen özel defile ile tanıtıldı. Defilede 22 tescilli KKTC Güzeli ve Bay Kuzey Kıbrıs mankenleri sahne alırken, organizasyon büyük beğeni topladı.

“ANKA Zamanın Kanatları Tasarım Kıbrıs Kostümleri Defilesi” kapsamında özel tasarım kostümleri hazırlayan Gencay Eroğlu ile Sanat Yönetmeni Adem Öksüzoğlu da geceye sanatsal dokunuş kattı. Defile, izleyicilerden büyük alkış aldı.