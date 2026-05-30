Huzur ve dayanışma iklimi içinde geçen bayram boyunca resmi ve ailevi ziyaretler yapıldı. Kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıyla bayramın getirdiği toplumsal dayanışma ruhu yaşandı.

Sıcak havanın da etkisiyle bazı vatandaşlar bayram tatilini açık havada, parklarda, piknik alanlarında ve sahillerde değerlendirdi.

Hafta sonuyla birleşerek beş güne çıkan Kurban Bayramı tatili yarın sona erecek. Pazartesinden itibaren kamu kurumları açık olacak, öğrenciler ders başı yapacak.

Güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve belediye ekipleri bayramın huzur içinde tamamlanması için görev başında olmaya devam ediyor.