Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hayvancılıkta olası Şap hastalığına yönelik olarak, bakanlık koordinesindeki ilgili tüm kuruluşların katılımıyla bugün toplantı yapılarak bazı kararlar alındığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, dün Boğaziçi Köyü/İskele bölgesinde bir mandrada70-80 civarında büyük baş hayvanda uzun süredir tüm dünyada devam eden şap hastalığı semptomları gözlemlendiğine dikkat çekilerek, hayvanlardan alınan numunelerin, acilen Türkiye Şap Enstitüsü’ne tahlil maksadıyla gönderildiğini tahlil sonuçlarının beklendiği kaydedildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bu çerçevede yapılan toplantıda alınan kararları şöyle sıraladı:

"Veteriner Dairesi başkanlığında, ülkemizdeki üniversiteler ve konusunda uzmanlardan oluşan Teknik Komite oluşturuldu; Olası bulaş olduğu değerlendirilen hayvancılık bölgesinde tedbir amaçlı giriş çıkışlar kontrol altına alındı."

Türkiye Şap Enstitüsü’ne gönderilen numunenin pozitif çıkması durumunda alınması gereken tedbirlere yönelik olarak da; Hayvancılık sektörünün korunması maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan koordine neticesinde ilk etapta 200.000 doz aşının teminine yönelik koordinasyon tamamlandığı vurgulanan açıklamada, "Bulaş olasılığına karşın tüm küçük ve büyükbaş hayvan popülasyonunun aşılanması için ekipler oluşturulmuştur. Sektörde alınacak tedbirler hakkında Veteriner Dairesi ve Teknik Komite önderliğinde Hayvancılar Birliği ve hayvancılara bilgilendirme yapılmış,tedbirler hakkında bilgilendirici broşür hazırlanmış." denildi.

Bu hastalığın insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmadığı da vurgulanan açıklamad, et ve süt ürünlerinin tüketilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı, alınan tedbirler hayvancılığın korunmasına yönelik olduğunu, bu konuda her türlü sorunun muhatabının da Veteriner Dairesi başkanlığındaki teknik komite olduğu kaydedildi.