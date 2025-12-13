STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Hakan Ünal, Yusuf Bakar, Yusufcan Dönder

CİHANGİR: Türkkan, Selçuk, Yusuf, Uğur Hasan Ulukök), Berhan (Fikret), Sercan (Ali), Babacar M. Diop, Yakup, Ndong Meye, Samson E. Obioha, Berkem (Eray Vudalı)

MORMENEKŞE: Mehmetsalih, Ertan (Dk.87 Hüseyin Aynalı), Lawrence Ogbe Fetin, Aziz, Sami, Cafer (Dk.67 Mert), Arda, (Dk.67 Aykut), Burak(Dk.46 Cenker), , Daniel K. Akınlotu, Kobina Amoah (Dk.23 Mustafa Menekşeli)

GOLLER: Dk. 8 ve Dk.22 Samson E. Obioha Dk.40 ve Dk.77 Babacar Dk.25 Ndong Meye Dk.81 Eray Vudalı (Cihangir)

AKSA Süper Lig’in 13’üncü haftasında lider Cihangir konuk ettiği Mormenekşe’yi 6-0 gibi farklı bir skorla yendi, iki maçlık puan kaybın ardından yeniden galibiyet sevinci yaşadı.

Cihangir’de oynanan mücadelede rahat bir galibiyetle haftayı kapatan Cihangir’in golleri Samson E. Obioha (2), Babacar (2) Ndong Meye ve Eray Vudalı kaydetti.

Cihangir bu galibiyetin ardından puanını 32’ye yükseltirken, Mormenekşe aldığı bu ağır mağlubiyetten sonra 10 puanda kaldı.

Cihangir, ligin 14’üncü haftasında Esentepe’nin konuğu olacak, Mormenekşe ise sahasında Karşıyaka’yı ağırlayacak.