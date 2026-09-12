Girne’de önceki gün Naci Talat Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası, büyük paniğe neden oldu. Yönetimindeki TMC 657 plakalı otobüsle seyreden İ.K, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ghada Rayyan İbrahim’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın yaya, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kazada ağır yaralanan Ghada Rayyan İbrahim’in ilk olarak Akçiçek Hastanesi’ne, ardından Lefkoşa’daki hastaneye sevk edildiği belirtildi. İbrahim’in yapılan ilk kontrollerinde beyinde kanama ve ezilme tespit edildiği, durumunun ciddiyeti nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı kaydedildi. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

POLİS: “DİKKATSİZLİĞİ SONUCU ÇARPTI”

Girne Trafik Şube’de görevli polis memuru Buğra Madran, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Madran, zanlı İlker Koçak’ın “dikkatsiz sürüş” ve “yayalara öncelik hakkı vermeme” suçlarından tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının dikkatsizliği sonucu yönetimindeki TMC 657 plakalı otobüsün ön kısmıyla yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan Ghada Rayyan İbrahim’e çarptığını ve ağır şekilde yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Kaza sonrası başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirten polis memuru Madran, olayla ilgili çevre şahadetlerinin alınacağını söyledi.

Kazanın oluş şekli, sürücünün dikkati ve yaya geçidindeki öncelik hakkı başta olmak üzere olayın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi.

Polis, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülen davada, Yargıç Hazal Hacımulla, olayın ciddiyetine dikkat çekti.

Yargıç Hacımulla, yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlı İ.K’ın 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.