Narenciye İhracatçı Birlikleri, genel grev nedeniyle narenciye ürünlerinin bekletildiğini ürünler bozulmadan ivedilikle çözüm beklediklerini belirtti.

Narenciye İhracatçı Birlikleri yaptığı yazılı açıklamada, genel grev nedeniyle narenciye ürünlerinin paketleme tesislerinin içerisinde veya tırların içerisinde beklediğini, Gazimağusa limanının çalışamamasının gemilerin boşaltma veya yükleme yapamamasına sebep olduğunu hatırlattı.

Açıklamada, genel grevde ortaya çıkacak sorunların bir şekilde telafi edilebileceğini ancak hasat edilmiş, paketleme üzerinde çalışılmış ve tırlara yüklenmiş veya tesislerin içerisinde beklemekte olan hazır narenciye ürünlerinin bozulma noktasına doğru gittiği ve bunun telafisinin olmadığı belirtildi.

Paketleme tesislerinin şu anda çalışamaz durumda olduğu ifade edilen açıklamada, konunun aklı selimle ele alınarak çözümünün ivedilikle gerçekleştirilmesi istendi ve durumun çok ciddi ve vahim olduğu ifade edildi.