Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sağlık alanında yapılan grevler için, Bakanlar Kurulu tarafından grev yasağı getirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yaptığı açıklamada, son günlerde tartışmalı bir gündemle meşgul olunduğunu belirterek, siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin farklı görüş ve çözüm önerilerine sahip olabileceğini, uzlaşı sağlanamaması durumunda hak aramanın en temel anayasal haklardan biri olduğunu ve hükümet olarak buna saygı duyduklarını ifade etti.

“Hastanelerde, acil servisler dâhil başlatılan grev ve eylemler kabul edilemez”

Dinçyürek, ancak en temel insan hakkı olan yaşam hakkının göz ardı edilemeyeceğini vurgulayarak, hastanelerde acil servisler dâhil başlatılan grev ve eylemlerin kabul edilemez olduğunu, insan hayatını tehdit altına aldığını kaydetti.

Sağlığın ötelenemeyecek ve telafisi mümkün olmayan bir alan olduğuna dikkat çeken Dinçyürek, ortaya çıkacak sorunların ileriye dönük sonuçlarının geri döndürülemez olduğunu belirtti.



“Karar sendika başkanlarına bildirildi”

Bu çerçevede hükümet olarak sağlık alanında yapılan grev için, grev yasağı getirildiğini açıklayan Dinçyürek, kararın sendika başkanlarına ivedilikle bildirildiğini söyledi.



Açıklamasında sağlık çalışanlarına da çağrıda bulunan Dinçyürek, insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir uygulamanın arkasında olunamayacağını söyledi. Dinçyürek, tüm sağlık çalışanlarını göreve davet etti. Dinçyürek, tüm sağlık çalışanlarını mesai saatleri içinde veya sonrasında kendilerine verilen yasal görevleri yerine getirmeye ve eksiksiz hizmet vermeye çağırarak, herkesin görev, yetki ve sorumlulukları bulunduğunu vurguladı.Çağrısını, ileride üzücü sonuçlar doğmaması adına yaptığını belirten Dinçyürek, halk sağlığının öncelikli olduğunu ve insan sağlığını tehdit edecek hiçbir uygulamaya izin verilmeyeceğini kaydetti.

Dinçyürek, en kısa sürede tartışmalı ortamın ortadan kalkmasını temenni etti.