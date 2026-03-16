Mustafa Tekakpınar, SOS Çocuk Köyü yararına 26 kilometre koşacak.

“Atatürk'ün izinde bir çocuk sevinsin dünya değişsin "sloganıyla 5 Nisan Pazar günü saat 06.00’da Lefkoşa Atatürk büstünden yola çıkacak Tekakpınar, 26 kilometrelik koşusunu Girne Atatürk büstünde tamamlayacak.

Bunun bir yarış değil Atatürk’e saygı koşusu olduğunu kaydeden Mustafa Tekakpınar, isteyenlerin dilediği kilometrede koşuya dahil olabileceğini veya sosyal medya üzerinden yardım kampanyasına destek verebileceğini kaydetti.

Mustafa Tekakpınar, yardımların https://birtikiyilik.soscocukkoyu.org/kampanya/ataturkun-izinde-bir-cocuk-sevinsin-dunya-degissin/ adresi üzerinden kabul edileceğini ifade etti.