STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Berk Bağrıkara, Abdülkadir Karadağ

MAĞUSA T. GÜCÜ: Mustafa C. Talay, Mehmet Gürlü, Bünyamin Ayaz, Emre Kuvvetlişahin(Dk.34 Furkan), Nevzat Duran (Dk.67 Atay), Hüseyin Deynekli(67' Ali Recaioğlu), Orkhan Aghazada, Moussa Traore, Andy Okpe, Gökcan Gelmen, Ibrahim Traore (Dk.88 Mehmet Erol)

LEFKE: İrfan Özbay, Kaan Savaşkan, Aykut Esmerarslan, M. Tahsildaroğulları, (Dk.87 Yılmaz Şipal), Armstrong Chidi, Candy Agbane, Tahsin Ergel, Arda Karanfiloğlu(Dk.70 Gökhan Titiz), Erkan Yolaç, Yao Kouassi, Didier Marius(Dk.87 Caner Sevin)

GOLLER: Dk.45 Moussa Traore, Dk.70 Bünyamin Ayaz, Dk.90+2 Atay Yıldız (MTG) – Dk.47 Armstrong Chidi (Lefke)

KIRMIZI KART: Dk.61 Aykut Esmeraslan (Lefke)

Futbolda 2025-26 sezonunun ilk resmi karşılaşması olan Süper Kupa mücadelesini Mağusa Türk Gücü kazandı. MTG bu başarı ile üst üste 5’inci, toplamda 6’ncı Süper Kupa şampiyonluğunu elde etti ve bu kupayı en fazla kazanan takım oldu.

Dk. 15 MTG’nin sağ kanattan gelişen atağında Hüseyin Deynekli’nin ortasında Andy Okpe’nin kafa vuruşunda top üst direkten oyuna döndü.

Dk.29 Lefke’nin hızlı gelişen atağında Koyassi’nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan 99 kaleciyle karşı karşıya kaldığı andaki vuruşunda kaleci Mustafa gole izin vermedi.

Dk. 45 MTG atağında soldan Hüseyin Deynekli’nin geriye kestiği topla ceza yayı üzerinde topla buluşan Mousa Traore önünü boşaltarak şutunda defansa çarpan top kaleciyi yanıltarak ağlara gitti. İlk devre 1-0 sona erdi.

Dk. 47 Lefke atağında MTG ceza sahası içimde oluşan karambolde son olarak topla buluşan Armstrong’un şutunda top ağlara gitti. 1-1

Dk.61 Lefke ceza sahası önünde her iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerilim sonrasında hakem Lefke futbolcusu Aykut’u kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Dk. 70 MTG’nin kullandı serbest vuruşta iyi yükselen Bünyamin topu kafayla ters köşeden ağlara gönderdi. 2-1

Dk.90 sağ kanattan gelişen MTG atağında ceza sahasına yapılan ortaya altı pas üzerinde ayak koyarak ağlara gönderen Atay maçın skorunu belirledi. 3-1

Maç sonunda düzenlenen kupa töreninde Lefke ve Mağusa Türk Gücü’ne madalya ve kupasını Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ile KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu verdi.