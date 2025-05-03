Stat:Yeniboğaziçi M. Ergün Osman Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Emre Çevikdal, Yalçın Kavacıklı.

DND L. Gençler Birliği: Hamit, Osman, Emir, Barın, Mehmet Efe, Galip, Mehmetali, Bawa, Atay, İsmail(Bartu), Mikhail Kenro

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Sinan, Orkhan, Isaac(Kenan), Bünyamin, Nevzat, Mehmet Gürlü, Emre Özsin(Mehmet Erol), Erhun(Hasan), Dinopeter(Doğukan), Andy(Sadık Balarabe)

Goller: Dk.30 Mikhail Kenro, Dk. 6O İsmail, Dk. 85 Emir(Pen.) (G.B), Dk.13 Mehmet Efe(K.K), Dk.15 ve 18 Emre Özsin, Dk.70 Andy, Dk. 72 Erhun, Dk. 78 ve 90 Kenan, Dk. 80 Orkhan (MTG)

Aksa Süper Ligin son haftasında DND Gençler Birliği ile Mağusa Türk Gücü Yeniboğaziçi Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı 8-3 kazanan MTG, 2024-25 Sezonu şampiyonu oldu. MTG bu şampiyonluk ile üst üste 6.’ncı toplamda ise 14. Şampiyonluğu kazandı.

Dk.13 sağ kanattan gelişen MTG atağında Orkhan’ın pasıyla Gençler Birliği ceza sahasında topla buluşan Emre Özsin son çizgiye inerek yaptığı ortada Gençler Birliği defansından Mehmet topu uzaklaştırmak isterken ağlara gönderdi. 0-1

Dk.15 Sol kanattan gelişen MTG atağında Mehmet Gürlü’nün ortasında defanstan seken topu Emre Özsin topu ağlarla buluşturdu. 0-2

Dk.18 MTG’nin kullandığı kornerde altı pas üzerinde topla buluşan Emre Özsin topu ağlarla buluşturdu.

Dk.30 Gençler Birliği defansından uzun gönderilen topa müdahale etmek isteyen MTG defansının ıskalayınca topla buluşan Michel hızla MTG ceza sahasına ilerleyerek kaleci Ufuk’u da çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 1-3

Dk. 60 Gençler Birliği atağında sol kanatta topla Atay’ın MTG ceza sahasına kestiği ortada topla buluşan İsmail’in vuruşunda topa ayak koymaya çalışan Mehmet Gürlü topu kendi kalesine gönderdi.2-3

Dk. 70 MTG’nin paslaşarak kullandığı kornerde topla buluşan Erhun ceza sahasına girerek penaltı noktasındaki Andy’ye pasını verdi. Andy’nin dönerek şutunda defansa da çarpan top ağlara gitti.2-4

Dk.72 Erhun -Mehmet Erol’un verkaçında ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Erhun topu kalecinin atlından topu ağlarla buluşturdu.2-5

Dk. 78 MTG atağında Erhun’un pasıyla 18 yayı üzerinde topla buluşan Kenan çok güzel bir plase vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu.2-6

Dk. 80 MTG atağında Mehmet Erol’un pasıyla defans arkasında topla buluşan Orkhan kalecinin altından topu ağlara gönderdi. 2-7

Dk.85 Gençler Birliği atağında MTG ceza sahasında topla buluşan Bawa, Sinan’ın müdahalesi sonucunda yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Emir topu ağlara gönderdi.3-7

Dk.90 Hızlı gelişen MTG atağında sağ kanatta topla buluşan Sadık Balarabe’nin ortasında arka direkte topa ayak koyan Kenan maçın skorunu belirledi. 3-8