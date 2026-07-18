Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de yarı final maçları bu hafta sonu oynanacak.

16 takımdan gruplarından lider çıkan takımların ev sahibi olduğu yarı final maçları saat 17.15’te başlayacak.

Yarı final maçlarının kazanan takımlar daha önceden fikstürü belirlenen Final maçları kapsamında 25-26 Temmuz 2026 tarihinde final mücadelesi verecekler.

Bugün ve yarın oynanacak yarı final maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ (SAAT 17.15)

Doğancı Emek Stadı: Doğancı SK – Bafra SK (Zekai Töre)

Dika Kırıkkale Stadı: Dika SK – Bahçeli SK (Mustafa Torun)

Akova Eray Vudalı Stadı: Akova Vuda TÇB – Mutluyaka (Hakan Ünal)

Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı: Pergama SD – Şifa Cons. Akdeniz (İbrahim Katmer)

19 TEMMUZ 2026 PAZAR (SAAT 17.15)

Çamlıbel Ahmet Ratip Okkan Stadı: Çamlıbel – Demirhan SK(İsmail Ercan)

Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı: Akçay SK – Kumyalı SK(Şahin Coşkun)

Esentepe Erdal Barut Stadı: Ali Can Gül SAD – Boğaziçi SK (Serkan Özdenkci)

Mehmetçik Stadı: Yedikonuk SK – Çayönü SK (Fatih Bardakçıoğlu)