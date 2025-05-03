Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST’i boykot çağrısı yapanlara yanıt verdi. Erdoğan, “Teknofest'i boykot çağrısı yapan marjinal tipler ülkemizde olduğu gibi hamdolsun burada da hayal kırıklığına uğradılar. Boykot dediniz, ne oldu? Meydan tıklım tıklım dolu.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KKTC’de konuştu.

Erdoğan “Heyecanınız, coşkunuz daim olsun” diyerek, TEKNOFEST’e gelenlere ve emek verenlere teşekkür etti.

TEKNOFEST’in 11.’sini Kuzey Kıbrıs’ta yaptıklarını ve bunun kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirten Erdoğan, ödül alan gençlerin her birini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Erdoğan, “Bugün Akdeniz'in incisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Tarihle, bilimle, teknolojiyle yoğrulmuş bir coşkuyu hep beraber yaşıyoruz. Biraz önce Cumhuriyet yerleşkemizin Cumhurbaşkanlığı binasıyla Meclis binasının açılışını yaptık. Şimdi de dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali, Teknofest vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Bu alanı hınca hınç dolduran coşkusuyla, enerjisiyle, sevdasıyla, Kıbrıs'ta muhteşem bir teknoloji rüzgarı estiren siz gençlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu iftar tablosu için Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Heyecanınız, coşkunuz, tutkunuz daim olsun diyorum. Bizleri böylesine güzel bir atmosferde buluşturan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfımıza, Festivale emek veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

- “Bu çalışmaların Kıbrıs'ta sergilenmesi bizler için ayrı bir anlam taşıyor”

Her sene yeni rekorlar kıran Teknofest'in Kıbrıs etabına 22 ülkeden 15 bin 750 takım ve 47 bin 865 yarışmacının başvurduğunu aktaran Erdoğan, farklı kategorilerde düzenlenen bu yarışmalarda 6 ülkeden 268 takım ve 1083 yarışmacının finalist olma başarısı gösterdiğini söyledi.

Ödül alan gençleri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Erdoğan, projeleri ile TEKNOFEST’e güç katanlara teşekkür etti.

Erdoğan şöyle devam etti:

“Sizlerle gurur duyduğumu özellikle bilmenizi isterim. Drone şampiyonasından uçan araba simülasyon yarışmasına, sosyal inovasyondan turizm teknolojilerine robotik ve yazılımdan kontrol mekanizmalarına burada sergilenen eserler, başarılan işler gençlerimizin teknolojide aldığı mesafeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Her birinin gerisinde büyük emekler fikir ve alın teri olan bu çalışmaların Kıbrıs'ta sergilenmesi bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü bu sadece bir festival değil aynı zamanda bir milletin iki devletin tek yüreğin ortak istikbaline doğru attığı kararlı bir adımdır. Şu gerçeği burada özellikle ifade etmek arzusundayım. Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz. Bunu bilmeyenler bilsin. Duymayanlar duysun. Mehmetçik veya Mücahidin naaşı olan bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir. Adanın her metrekaresinde izimiz, eserimiz, silinmez hatıralarımız var. yüzyıllardır buradaydık. Elli bir yıl önce buradaydık. Yine buradayız. Geleceğin teknolojilerine yön veren Teknofest gençliğiyle Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanında yükselen eserlerimizde büyük bir vizyonla hayata geçirdiğimiz stratejik projelerimizde inşallah daha nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize Mevla'dan hayırlı ve sağlıklı ömürler niyaz ediyorum.”

“Şüheda yurdu bu toprakları, gerekirse canımız pahasına müdafaa ve muhafaza etmeye hazır olduğumuzu bugün tekrar ilan ediyorum.” diyen Erdoğan, bir milletin büyüklüğünün kurduğu hayallerle ölçüldüğünü söyledi.

- “Belge güvenliği ve dijital altyapı noktasında Türkiye'de hangi imkanlar varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de inşallah aynısı olacak”

Erdoğan, “Biz millet olarak en zor, en sancılı zamanlarımızda dahi hayal kurmaktan asla vazgeçmedik. Bu uğurda sayısız bedeller ödedik. Ama hedeflerimizden kopmadık.” dedi.

Tam bağımsız Türkiye ideali için yerli ve milli teknoloji hamlesini başlattıklarını kaydeden Erdoğan, “Bu zorlu mücadelenin yol başçılarından biri olan merhum dünürüm Özdemir Bayraktar ağabeyimizdi. İnsansız hava araçlarında bugün geldiğimiz noktada en büyük paylardan biri şüphesiz merhum Özdemir Bayraktar'ındır. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyor, ruhu şad, mekanı inşallah cennet olsun diyorum. Bu yola revan olduğumuzda bize boşuna heveslenmeyin, yapamazsınız, başaramazsınız diyenlere bugün en güzel cevabı işte sizlerle veriyoruz. Milli Muharip Uçağımız Kaan, İnsansız Savaş Uçağımız Bayraktar, Kızıl Elma Muharip İnsansız Uçağımız Anka 3 Jet Motorlu Eğitim ve Taarruz Uçağımız Pürcep Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağımız Ağır sınıf sanıf taarruz helikopterimiz Atak 2 ve daha niceleri bugün gök vatanda çok maksatlı amfibi gemimiz TCK Anadolu ise mavi vatanda bayrağımızı gururla dalgalandırıyor. Dünyada SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk üç ülke arasında yer alıyoruz. Bundan sonra da aynı azimle, aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerden aldığımız ilhamla, sizlere duyduğumuz güvenle sizlerin ürettiği teknolojilerle çok daha güçlü bir Türkiye, çok daha müreffeh bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hiç hafife almayın, inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sevgili gençler, istikbalin taşlarını şimdiden döşüyoruz. Eğitim, teknoloji ve spor alanında sizlerin yanındayız. Yeni okul projelerinin yanı sıra mevcut okulların tamir, tadilatı, ilave derslikleri ve diğer çalışmalarla depreme dayanıklılığını artırıyoruz. YÖK ve YÖDAK arasında ilerlettiğimiz projeyle adayı bir eğitim merkezi haline getiriyoruz. Belge güvenliği ve dijital altyapı noktasında Türkiye'de hangi imkanlar varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de inşallah aynısı olacak.

Son dönemde kamuoyumuzu da rahatsız eden İstanbul'daki diploma sahtekarlığı gibi utanç verici skandalların hiçbiri tekerrür etmeyecek. Gençlerimizin hakkının yenilmesinin önüne kalıcı ve kati biçimde geçmiş oluyoruz. Ülkemizde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de gençlerin ve her yaştan insanın spor yapmasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda halı sahalar, kapalı spor salonları, çok amaçlı spor tesisleri ve öğrenci yurtları inşa ediyoruz. Dört adet spor tesisinin yapımı tamamlandı. Açılışa hazır hale geldi. Bir diğer önceliğimiz yurtlardır. Halihazırda ada genelinde beş binada toplamda yedi bin yirmi altı öğrenciye barınma hizmeti veriyoruz.

Tüm kamu kurumlarında e-Devlet projelerimiz devam ediyor. Buradan şu müjdeyi de vermek istedim. Elektronik devlet mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için çalışmalarda son aşamaya gelindi. Çok kısa sürede uygulamanın lansmanı gerçekleşecek. Sanayi ve istihdam alanında çalışmalarımız sürüyor. Organize sanayi bölgelerini geliştirerek yeni sanayi bölgelerinin inşasını planlayarak Kıbrıs, Türkü'nün dışa bağımlılığını azaltıyoruz. Sevgili gençler çok değerli kardeşlerim, burada daha sayamadığımız nice yatırım, eser, hizmet ve proje aydınlık yarınlarımıza giden yolda birer kilometre taşıdır. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a denizin altından suyu getirdik mi? Şimdi ikinci etap. İnşallah elektriği de getireceğiz. Ve bununla su, elektrik konusunda Kuzey Kıbrıs'ın ihtiyaçlarını evelallah gidermiş olacağız. “

“Gözleri karanlığa alışmış olanlar elbette aydınlıktan korkacaklardır. Kıbrıs Türkü'nün varlığına tahammül edemeyenlere taşeronluk yapanların tek nefesten rahatsız olması doğaldır. Çağdaşlaşmayı bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta ileri gitmekte değil de kılık kıyafet yasaklarında arayan faşizan zihniyetin buradaki teknoloji şöleninden korkuya kapılması gayet tabidir. Sendikacılık yapmaya kimse mani olamaz. Yap sendikacılığı. Biz bu işlere alışmışız. Türkiye'de sendikacılığın mazisi çok eskidir. Ama STK'lar STK'lık nasıl yapılır bunu bilmesi lazım.

Burada kalkıp da eğer sen Kuzey Kıbrıs'ta kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkarsan kusura bakma karşında bizi bulursun. Çünkü biz bunun mücadelesini çok verdik. Ve bu mücadeleyi vere vere bir yere geldik. Nasıl birilerinin gözleri kamaşacak diye güneş doğmaktan vazgeçmezse üç beş marjinal rahatsız olacak diye biz de TEKNOFEST ruhundan, buradaki şu muhteşem ve muazzam tablodan vazgeçmeyiz.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yıllardır olduğu gibi gelecekte de çok kültürlülüğün, hoşgörünün, barışın merkezi olmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, bu güzel iklimi hangi bahaneyle olursa olsun kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Erdoğan, “Teknofest'i boykot çağrısı yapan marjinal tipler ülkemizde olduğu gibi hamdolsun burada da hayal kırıklığına uğradılar. Boykot dediniz, ne oldu? Meydan tıklım tıklım dolu. Aynen Türkiye'de olduğu gibi boykot dedikçe satış yaptık. Burada da boykot dedikçe meydanlar doldu. Gençler olarak başarılarınızla çığır açan projelerinizle onlara hak ettikleri cevabı vermeye devam edeceksiniz. Sizlerden inancınıza, imanınıza, ahlakınıza, tarihten süzülüp gelen kültür ve medeniyet değerlerimize sıkı sıkıya sarılmanızı bekliyorum. Allah Allah nidalarıyla şehadete yürüyerek bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizin ruhlarını şad etmeliyiz. Onların hatıralarına sahip çıkmanızı sizlerden rica ediyorum. Ben sizlere güveniyorum.” diye konuştu.