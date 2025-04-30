Stat: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Halil Erdem Canaloğlu, Hakan Gök
Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Zihni(Mehmet Erol), Cofie, Sinan, Emre Özsin (Doğukan), Mehmet Gürlü, Orkhan, Erhun(Bünyamin), Nevzat, Andy(Sadık Balarabe), Dinopeter(Hasan Celil)
T. H. Dumlupınar: Mahmut, Olcay, Orhan, Nazım(İsmail), Arda(Hikmet), Berk Güçlücan, Yasin, Osman, Berk Büyükkal(Alihan). Adjessa, Mert.
Goller: Dk. 57 Andy Okpe, Dk. 75 Doğukan, Dk. 86 Nevzat(MTG
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası’nda yarı final 2. maçında Mağusa Türk Gücü ile Dumlupınar, Mağusa derbisinde karşılaştılar.
Mağusa Türk Gücü’nün, Dumlupınar’ı 2 – 1 mağlup ettiği ilk maçın rövanşında Mağusa Türk Gücü le Dumlupınar, Dr. Fazıl Küçük Stadında karşılaştılar.
Tufan Çerçioğlu’nun yönettiği maç fırtına ve yağmur altında oynandı. İlk devresi 0 – 0 tamamlanan maçın 57. dakikasında Olcay’ın hatasında Andy takımını 1 – 0 öne geçirdi. Mağusa Türk Gücü’nden Doğukan 75’te skoru 2 – 0 yaparken, 86. dakikada Alihan Ak’ın büyük hatasında Nevzat skoru belirledi. 3 – 0
Mağusa Türk Gücü böylelikle Dumlupınar’ı yarı finalde yine eleyerek finale yükselirken, Lefke’nin rakibi oldu.