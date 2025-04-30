Gazimağusa ilçesine bağlı Korkuteli köyünde az önce meydana gelen olayda Muhammet İkbal Köksal (29 ) yanına gelen motosikletle bir kişi tabanca ile Muhammet İkbali kalçasından vurarak süratle olay yerinden ayrıldı.

Polisten olayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"30.04.2025 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Korkuteli'nde Muhammet İkbal Köksal (E-29) , kimliği meçhul şahıs/lar tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu kalça kısmından yaralanmıştır. Olayda yaralanan Muhammet İkbal Köksal kaldırıldığı Gazimağusa Devlet hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor."