Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2025 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası, 25 Mayıs 2025 Pazar günü yapılan ikinci yarışlarla devam etti. KKTC Gençlik Dairesi 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirilen yarışlarda 20 sporcu piste çıktı.

Sabahın erken saatlerinde yapılan antrenmanlar ve teknik kontrollerin ardından sıralama turları ile organizasyon devam etti. İlk ayak yarışları ve final yarışlarının ardından dereceye girenler belirlendi. Mini kategoride Asil Özbahadır pist rekoru kırarak birinci olmayı başarırken, Ateş Karalım ikinci, Reşat Altınör üçüncü ve Halil Kamacıoğlu dördüncü oldu. Günün en kalabalık kategorisi olan Junior kategoride pistin her alanında büyük çekişme yaşandı. İzleyenlere büyük keyif veren yarışlar sonunda Eren Murat Ortaç zafere ulaşmayı başardı. Ali Çetin Beydola ikinci olurken, günün en iyi tur zamanını elde etmesine rağmen final ayağında spin atan Mustafa Topcu üçüncü oldu. Su Karalım dördüncü, İsmail Araz beşinci, Poyraz Polat altıncı, Deniz Alıcı yedinci ve Asrın Karakuş sekizinci oldu. Senior kategoride de kıyasıya bir mücadele yaşandı. Büyük mücadele sonunda kazanan Hasan Halil Onalt olurken, Demir Göksan ikinci oldu. Master kategoride ise Fahri Altınör birinci, Canay Sakallılar ikinci ve Güner Ballı üçüncü oldu.

MİNİKLER BÜYÜK ALKIŞ ALDI

2025 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası ikinci ayak yarışlarında SK Karting Akademi üyesi 3 minik gösteri sürüşü gerçekleştirdi. 4-6 yaş arası olan Daren Erosal, Ayaz Ertuğrul ve Ali Ertan izleyenlerde büyük alkış aldı. Yarışların ardından yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupaları verildi. Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel, KKTC Gençlik Dairesi adına Akan Keskiner’e teşekkür plaketi takdim etti. Dereceye girenlere kupalarını Akan Keskiner ile Tigin Güryel takdim etti.