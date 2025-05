Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) Hansgrohe Cahit Necipoğlu Drag Yarışı Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Hamitköy bölgesinde yapıldı. 25 Mayıs Pazar günü yapılan yarışta 50 araç piste çıktı. Adanın en hızlı otomobillerinin 6 kategoride mücadeleleri nefesleri kesti. Resmi Antrenmanlar ve eşleşmeler için tekli çıkışların ardından ikili eşleşmeler yapıldı ve pilotlar rakiplerini elemek için ter döktü. Kıyasıya kapışmanın ardından 6 kategoride dereceler belirlendi. Yarışta, yakın zamanda kaybettiğimiz şampiyon pilot Ömer Yıldız da unutulmadı. Geçtiğimiz yıllarda derneğin organize ettiği Time Attack yarışında da birinci olan Ömer Yıldız anısına araçlarda Ömer Yıldız stickerleri yer aldı ve tüm sporcular şampiyonu andı.

Hansgrohe Cahit Necipoğlu’nun ana sponsorluğunun yanı sıra; Güven Sigorta, Radyo Juke, Etik Hastanesi ve Near East Bank’ın katkılarıyla hazırlanan organizasyon ayrıca Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapıldı. Günün en iyi derecesini Nissan Silvia aracıyla Ahmet Esendağlı elde etmeyi başardı. 10 saniyeye inmeyi başaran Esendağlı 10,255 saniyelik derecesiyle günün en iyi zamanını elde etti. 11 saniye kategorisinde Sami Doğan ile Mehmet Karadeniz kapıştı. Doğan Porsche 911 Turbo S ile birinci olurken Karadeniz Nissan GTR aracıyla ikinci oldu. 12 saniye kategorisinde İbrahim Erülkü birinci, Nihat Fattahoğlu ikinci ve Mehmet Karadeniz üçüncü oldu. 13 saniye kategorisinde Turgay Kumbaracı birinci, Ramadan Haşimoğlu ikinci ve Mert Bakşi üçüncü oldu. 14 saniye kategorisinde ise birincilik Hüseyin Kanioğlu’nun oldu. İkinci Özner Özgüler olurken, Kuzey Vaiz üçüncü oldu. 15 saniye kategorisinde günün birincisi Ahmet Güvercin oldu. İkinci İbrahim Karael ve üçüncü Yusuf Mert Sönmez oldu.

DERECEYE GİRENLERE HANSGROHE HEDİYE ÇEKİ

Yarış sonunda pist alanında ödül töreni yapıldı ve dereceye girenlere kupaları takdim edildi. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan Hansgrohe Türkiye Genel Müdürü Zerrin Türk’e, Cahit Necipoğlu Ltd. Direktörü Gökhan Necipoğlu’na, Etik Hastanesi Direktörü Kemal Özkural’a ve Radyo Juke Direktörü Yüce Ertanın teşekkür plaketi takdim etti. Cahit Necipoğlu LTD. Hansgrohe tarafından bu yarışta dereceye girenlere toplam 60bin TL’lik Hansgrohe hediye çeki verildi. Ayrıca kategori birincilerine ise toplam 60bin TL’lik nakit para ödülü, ikinci ve üçüncülere ise Hansgrohe ürünleri hediye edildi. Ödülleri; KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, Cahit Necipoğlu Ltd. Direktörü Gökhan Necipoğlu, Hansgrohe Türkiye Genel Müdürü Zerrin Türk, Hansgrohe Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Özgür Erkan, Hansgrohe Antalya ve Kıbrıs Bölge Müdürü Şükrü Büyükkılal, Hansgrohe Kıbrıs Marka Sorumlusu Ahmet Boyar ve KKDSOD Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti.