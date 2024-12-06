Aksa 1. ligin zirve ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü düzenlediği dayanışma gecesi ile hem kenetlendiler hem de kulübe maddi yardım topladılar. AytotoroRestaurant’ta Togay Menekşeli’nin sunduğu geceye başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere siyasiler, Yeni Boğaziçi Belediye başkanı Katip Demir, bölge kulüplerinden Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü, Nurol Cons. Dörtyol Spor Kulübü başkanları ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Gecede kulüp sponsorlarındanİsatisConsruction, DEMS’S Construction, Panah Construction ve SFC LTD’e katkılarından dolayı teşekkür plaketleri verilirken, kulübün eski başkanları Hilmi Öztemiz, Hasan Kemal Sesigüzel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaparak Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü’nün başarılarından bahsettiler.