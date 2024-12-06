Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29 Kasım – 2 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç: Arda Serbülent (Maraş), Cuma Özdoğanoğlu (Yeniboğaziçi)

2 Maç:Ahmet Eray Öztürk (Küçük Kaymaklı), Deniz Şeren (Mağusa Türk Gücü), Enes Efe Güngör (Karaoğlanoğlu), Eyüp Akkuş (Göksu Spor Derneği), Hüsnü Minalay (Yeniboğaziçi), Muhammet Melih Gencer (Çalıkuşu Grup Yedikonuk), Onur Bolcanlı (AtollKozanköy), Osman Şah (Vadili), Ramazan Saçar (AtollKozanköy), Rıdvan Konaç (AtollKozanköy), Veli Doğan (Çanakkale)

1 Maç: Ahmet Sayar (AtollKozanköy), Arda Hasan Atasay (Yalova), Batuhan Bal (Düzkaya) Burak Çakmak (Hamitköy), Dursun Kaçar (Mağusa Türk Gücü), Ersu Yalçın (Lapta), Halit Şakalak (Alsancak Yeşilova), Kadir Erol (Çetinkaya), Mehmet Ali Açıkgöz (Ağırdağ Boğaz), Mert Özoğul (ServeroğluGeçitkale), Onur Çelik (Düzkaya), Salih Ataşan (Ozanköy), Sunay Emirkan (Cihangir), Süleyman Efe Kahraman (Yeniboğaziçi), Tolgahan Ak (ServeroğluGeçitkale),

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Ali Çakmak (Nurol Cons.Dörtyol), AzizMahsucu (Miracle Değirmenlik

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

AbdoulRazak (Mağusa Türk Gücü), Ahmet Osman Yürün (Hamitköy), Arkan Erçelik(Küçük Kaymaklı), Bayram Arıkhan (AtollKozanköy), Boran Çağman (Yenicami), CandyAgbane (Lefke), Çağdaş Arslan (M. HacıaliYılmazköy), Emre Özsin (Mağusa Türk Gücü), ExauceMariusMbou (Göçmenköy), Fevzi Gökova (Yeniboğaziçi), Furkan Doğan (Karşıyaka), Furkan Tomuk (Mesarya), Hakan Topal (Yalova), Hüseyin Şahali (Binatlı), İsmet Enes Şafak (Göçmenköy), Kemal Yaşınses (Vadili), Mahmut Bereket Ezer (AtollKozanköy), Remzi Betmezoğlu (Yenicami), ToheebEmmanuelLawal (Alsancak Yeşilova), Ufuk Andiç (Doğan Türk Birliği)