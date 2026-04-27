Aksa Süper Ligin 28. Hafta karşılaşması olan Mormenekşe – Cihangir maçı sonunda yaşanan saha olayları ve Mustafa Menekşeli’nin sosyal medyadan yaptığı açıklamalar nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

KTFF Soruşturma Merci, 27.04.2026 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararlarını aldı:

1) 25.04.2026 tarihinde AKSA Süper Lig’de 24760 maç numarası ile Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe GBSK – Cihangir GSK karşılaşması sonrasında yaşanan olaylar sebebiyle Mormenekşe GBSK’nın KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine,

2) 25.04.2026 tarihinde AKSA Süper Lig’de 24760 maç numarası ile Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe GBSK – Cihangir GSK karşılaşması sonrasında sosyal medyada basına yaptığı açıklamalar sebebiyle 108325 lisans numaralı Mustafa Menekşeli’nin KTFF Disiplin Talimatı’nın 37. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine,

3) 22.04.2026 tarihinde AKSA A2 Süper Lig’de 24446 maç numarası ile Gönyeli Stadı’nda oynanan Gönyeli SK – Mağusa Türk Gücü karşılaşması ile ilgili olarak Mağusa Türk Gücü’nün, rakip takımın karşılaşmada cezalı oyuncu oynattığı yönündeki itiraz dilekçesi sebebiyle ilgili müsabakanın KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.