CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 20 Nisan Pazar günü Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan ve Best of Seven Ligi (BOS) için puan veren aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvasında Özcan Bundak 68 Net ile Şampiyon oldu. Course handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak Strokeplay formatında oynanan turnuvada ikinciliği 69 Net ile Gülay Garabli alırken, Ingrid Resch de Net 72 ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı John Alexander Murray tarafından takdim edildi.

CMC’de 27 Nisan Pazar günü Four Ball Better Ball Çiftler ( FBBB Pairs ) Turnuvası gerçekleşecek.