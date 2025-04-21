Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 19 Nisan Cumartesi günü büyük erkekler ve kadınlar kategorilerinde "Federasyon Kupası" etkinliği düzenledi.

Oynanan maçlar sonrasında kadınlarda Arucad Anka Spor Derneği, erkeklerde ise Lefke Avrupa Üniversitesi şampiyon oldu.

Federasyon her hafta olduğu gibi bu hafta sonunda da etkinliklerini sürdürdü. Büyük erkekler ve kadınların mücadele ettiği Federasyon Kupası’nda heyecan sabah saat 10.00’daki maçlarla başladı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonrasında kadınlarda Arucad Anka Spor Derneği, erkeklerde ise Lefke Avrupa Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı.

Sıralamalar şu şekilde oluştu;

Kadınlar

1.Arucad Anka Spor Derneği

2.GAÜ

3.Gönyeli Spor Kulübü

4.Sütlüce Spor Kulübü

Erkekler

1.Lefke Avrupa Üniversitesi

2.Arucad Anka Spor Derneği

3.Gönyeli Spor Kulübü

4.GAÜ