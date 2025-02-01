Hentbol büyükler liginde sezon öncesi oynanan Derviş Mişon kupası final karşılaşmaları dün akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Kadınlar finalinde UKÜ ile Miracle Esentepe takımları karşı karşıya gelirken, erkeklerde ise GG – UKÜ takımları karşılaştı.

Sezona kupa ile başlıyorlar

Çekişmeli geçen her iki karşılaşmanın ardından kadınlarda UKÜ, erkeklerde ise GG takımları kupayı müzesine götüren taraf oldu. Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlar finalinde UKÜ ile Miracle Esentepe takımları karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen mücadelenin ilk devresi 15-15 eşitlikle sona ererken, ikinci devrede yine çekişmeye sahne olan mücadeleyi 26-22 kazanan UKÜ kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Bu maçın ardından ise oynanan erkekler finalinde GG ile UKÜ takımları karşılaştı. Maçın genelinde oyun üstünlüğünü elinde tutan GG ilk devreyi 18-12 önde kapatırken, mücadeleyi de 37-28 kazanarak kupayı müzesine götüren taraf oldu.