Yeni sezonda BTM Birinci Ligde mücadele edecek olan Hamitköy yeni sezon hazırlıklarına şampiyonluk hedefiyle başladı.

Esat Erdoğmuş Stadında yeni sezon hazırlıklarına başlayan Hamitköy ilk antrenmanını antrenör Mehmet Kanat yardımcı antrenör Hasan Akar ve kaleci antrenörü Mehmet Kanat yönetiminde gerçekleştirdi.

Hamitköy kulüp başkanı Sait Yalızat ve yönetim kurulu üyelerinin de izlediği antrenmanda futbolcuların hırslı çalıştığı gözlemlenirken, başkan Sait Yalızat ve antrenör Mehmet Kanat futbolculara yaptıkları konuşmada şampiyonluk hedefine vurgu yaptılar.