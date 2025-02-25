Teminata bağlı davaları olan bir kişiden, “teminat değişikliğini yaptırma ve dava dosyalarını kapatma” vaadiyle, “1 milyon euro” istediği iddiasıyla tutuklanan zanlı Vedat Şanlı’nın ismini verdiği ve onun da aynı mesele için 200 bin dolar istediği iddia edilen zanlı Doğan Alas dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

POLİS: 2020 YILINDA DA AYNI VAATLERLE 2 KİŞİDEN 3 MİLYON TL TALEP ETTİ

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli, meselenin tahkikat polisi Yahya Suiçmez Mahkemede olguları aktardı ve zanlı Doğan Alas’ın “Ağır Suç İşlemek İçin Gizli İttifak”, “Suç İşlemeye Teşvik”, “Sahtekarlıkla Para Temini“, “Adaletin Tecellisini Engelleme” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis zanlı Doğan Alas ile ilgili soruşturmanın, 28 Ocak 2024 tarihinde alınan bir şikayet üzerine başlayan ve kamuoyunda “Bir milyon euro ver, davanı kapatayım” adıyla bilinen soruşturmada alınan ifadeler kapsamında başladığını ve Doğan Alas’ın alınan ifadeler neticesinde tutuklandığını hatırlattı.

Polis zanlı Alas’ın bir önceki duruşmada belirttiği, “2 Temmuz 2024’te teminata bağlı davası olan bir kişinin iş yerine giderek, teminat değişikliği ve dava dosyasını kapatma vaadiyle 200 bin dolar talep ettiği” iddiasının yanında, 2020 yılı içinde de iki farklı kişiden aynı vaatlerle 3 milyon TL istediğinin tespit edildiğini belirtti.

POLİS: BENZER 9 MESELE İLE BAĞLANTISI VAR, ARAŞTIRIYORUZ

Polis, zanlı Doğan Alas’ın benzer 9 ayrı meseleyle bağlantısının tespit edildiğini ve bunlarla ilgili de soruşturmanın sürdüğünü belirterek, zanlının sorulan sorulara “Ben para istemedim yardım amaçlı konuştum” şeklinde cevap verdiğini aktardı.

Soruşturma kapsamında 20 civarında ifade alındığını, tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ayrıca zanlının önceleri vermeyi reddettiği telefonunun şifresini de vererek soruşturma yardımcı olduğunu belirten polis, zanlı Doğan Alas’ın Mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

SAVCI’DAN KRİTİK SORU

Mahkemede söz alan Savcı ise polise, “Bu tahkikat neticesinde Savcılık, Mahkeme veya polis aleyhine herhangi bir tespitiniz ya da aldığınız ifade var mı?” diye sordu, polis böyle bir tespitleri olmadığını söyledi.

Savcı, bu meseleyle ilgili herhangi birisinin para aldığına yönelik bir ifade veya tespit olup olmadığını sordu ve polis, para talep edildiğine yönelik şahadetler olduğunu belirtti.

Zanlı avukatı da soruşturma sonunda zanlı Doğan Alas’ın suçsuzluğunun ıspatlanacağına dair olan inançlarının tam olduğunu belirtti.

Teminata bağlandı

Mahkeme, zanlı Doğan Alas’ın 20 bin TL nakdi teminat, 2 KKTC vatandaşının 2 milyon TL kefalet senedi imzalaması, zanlının da 2 milyon TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkışının yasaklanması ve haftada bir en yakın polis karakoluna giderek ıspat-ı vücut yapması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.