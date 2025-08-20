Başarılı genç milli atlet Erdinç İnçay, yüksek atlama branşında kazandığı başarılar sebebiyle Creditwest Bank tarafından ödüllendirildi. Creditwest Bank Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende, genç sporcuyu Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy ve Mali Kontrol ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Suphi Çıldır ağırladı.

Eliz Ulusoy, yaptığı konuşmada ‘Creditwest Bank olarak, kurulduğumuz günden bu yana yalnızca bankacılık faaliyetleriyle değil, sporun, sanatın ve eğitimin gelişimine katkı sağlamakla da gurur duyuyoruz.’ diye konuştu.

Ulusoy, ‘Erdinç’in azmi, disiplini ve başarı hikâyesi, bankamızın değerleri ile birebir örtüşüyor. Biz, onun gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz.’ diyerek bu iş birliği ile Creditwest Bank’ın hem sporcumuza destek olmayı hem de gençlerimize ilham vermeyi hedeflediğini duyurdu.

Mali Kontrol ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Suphi Çıldır ise İnçay'ın başarılarını yakından takip ettiklerini ve gençlerin sporla ilgilenmesinin ileriki yaşamlarına disiplin ve başarılarına katkı sağladığını vurguladı. Çıldır, ‘Erdinç İnçay gibi sporcuların elde ettiği başarılardan büyük gurur duyuyoruz.’ diye ekledi.

2011 doğumlu olan Erdinç İnçay, yüksek atlama dalında KKTC'yi ulusal ve uluslararası arenada temsil eden genç bir atlet. Spor kariyerine henüz çocuk yaşta başlayan İnçay, kısa sürede birçok Türkiye şampiyonluğu, rekor ve uluslararası derece elde etti.

KKTC'nin atletizm altyapısından yetişen İnçay, Türkiye'nin en önemli yarışmalarında dereceler elde etmeye devam ediyor. Henüz 11 yaşındayken, 2022'de kırdığı KKTC yüksek atlama rekoruyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.