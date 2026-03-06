KKTC Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hasan Ruso Yarışları yoğun bir katılımla Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda gerçekleştirildi. Bu yıl 16. kez organize edilen, KKTC Telsim’in katkıları ile 400’ü aşkın atletin katıldığı yarışlarda ortaokul ve lise takımları mücadele etti. Okul yarışları öncesinde takımların son durumlarını görme adına deneme niteliği taşıyan yarışlarla birlikte federasyona uzun yıllar başkan olarak önemli hizmetleri bulunan Hasan Ruso anılmış oldu.

İki gün boyunca Lefkoşa gerçekleştirilen yarışlar sonunda yıldız kızlarda Necat British College (Lefkoşa), yıldız erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu, genç kızlarda Kurtuluş Lisesi ve genç erkeklerde Bülent Ecevit Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Yarışlarda dereceye giren atletlere ve sıralamaya giren takımlara kupaları Hasan Ruso’nun ailesi, KKTC Telsim yetkilileri ile federasyonun eski başkanları ve milli takım antrenörleri tarafından takdim edildi.

YILDIZ KIZLAR

1. Necat British College (Lefkoşa) - 477 Puan

2. Levent Kolej - 473 Puan

3. Şht. Turgut Ortaokulu - 451 Puan

YILDIZ ERKEKLER

1. Şht. Turgut Ortaokulu - 518 Puan

2. Çanakkale Ortaokulu - 313 Puan

3. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) - 269 Puan

GENÇ KIZLAR

1. Kurtuluş Lisesi - 536 Puan

2. Necat British Kolej (Lefkoşa) - 364 Puan

3. Hala Sultan İlahiyat Koleji - 312 Puan

GENÇ ERKEKLER

1. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi - 783 Puan

2. Kurtuluş Lisesi - 747 Puan

3. Levent Kolej - 524 Puan