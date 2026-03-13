KKTC Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Telsim 2. Besim Erdenay Yarışları, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleştirildi. Federasyonun eski başkanlarından, özelde atletizme, genelde ülke sporuna önemli hizmetleri bulunan Besim Erdenay düzenlenen yarışlarla anıldı.

TOPLAM 29 TAKIM KATILDI

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen yarışlara erkeklerde 15, kızlarda 14 takım olmak üzere toplamda 29 takım katılım gösterdi.

Yarışlar sonunda erkeklerde Levent Primary İlkokulu, kızlarda Şehit Hüseyin Akil İlkokulu birinci oldu.

Erkeklerde Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) ikinci, Şehit Hüseyin Akil İlkokulu üçüncü olarak yarışları tamamladı.

Kızlarda ikinci Şehit İlker Karter İlkokulu olurken, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu üçüncü olarak kürsüde yer aldı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Yarışların ardından düzenlenen törenlerde genç atletlere madalya ve kupalarını Telsim yetkilileri, Besim Erdenay’ın ailesi, Federasyon eski başkanlarından Alkan Değirmencioğlu, CTP Milletvekili Sami Özuslu ve sevenleri takdim etti.

“GELECEĞİN MİLLİ TAKIMLARINDA YER ALACAKLARINA İNANIYORUZ”

KKTC Atletizm Federasyonu organizasyon ile ilgili yaptığı açıklamada zamansız kaybedilen Besim Erdenay’ın anısını bir nebze olsun yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yarışlara katılımın günden güne artmasının da sevindirici olduğu belirtilen açıklamada, özellikle küçük yaş kategorisinde kendini gösteren atletlerin gelecekte milli takımlarda yer alacağına inanç vurgusu yapıldı.

KÜÇÜK ERKEKLER

1. Levent Primary İlkokulu – 271 Puan

2. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) – 260 Puan

3. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu – 259 Puan

KÜÇÜK KIZLAR

1. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu – 256 Puan

2. Şht. İlker Karter İlkokulu – 250 Puan

3. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu – 236 Puan