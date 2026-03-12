Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından organize edilen Ekrem Yeşilada Kış Kupası, farklı yaş kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli karşılaşmalarla KKTF kortlarında tüm heyecanıyla devam ediyor. Genç sporcuların yanı sıra büyükler kategorisinde de tenis severlere keyifli anlar yaşatan turnuvada sporcular, tur atlayabilmek için kortta büyük mücadele ortaya koyuyor.

Özellikle altyapı kategorilerinde mücadele eden genç tenisçilerin performansları dikkat çekerken, karşılaşmalar tenis severler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Turnuvada hem tekler hem de çiftler kategorilerinde oynanan maçlar, çekişmeli ralliler ve kritik puanlarla büyük heyecana sahne oluyor.

Turnuvada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ise şu şekilde:

14 YAŞ KIZLAR – 1. RAUND

Larin Vural – Alisa Sadıkoğlu: 6-4, 1-6, 10-6

Alya Işıl Dağ – Hatice Kırçay: 4-6, 3-6

Mania Bagheri – Sahra Sevgi Sofu: 5-7, 6-2, 9-11

14 YAŞ ERKEKLER – 1. RAUND

Deniz Varoğlu – Emre Aleks Kural: 5-7, 6-2, 6-10

Ufuk Özdemir – Toprak İşgüzar: 6-0, 6-0

Uzay Şakir – Yiğit Murat Kul: 6-1, 5-7, 10-6

Yalın Yurtsever – Yaşar Hüseyin Cahitoğlu: 6-2, 6-1

13+ BÜYÜK KADINLAR – ÇEYREK FİNAL

Esila Işıklı – Şengül Tilki: 0-6, 0-6

Alya Işıl Dağ – Sahil Ece Yerebakan: 0-6, 0-6

Gökçe Karamahmutoğlu – Gülen Gül Coşkun: 7-5, 6-1

Ivana Silich – Oksana Piddubna: 0-6, 0-6

13+ BÜYÜK ERKEKLER – 1. RAUND

Aber Esat – Sami Ali Sarpten: 0-6, 2-6

Tan Özkan – Hasan Aras Duman: 1-6, 5-7

Adem Mertgöz – Umut Demir: 0-6, 0-6

Senyör Çift Erkekler – Final

Maxim Bam / Dimitri Cebotari – Metin Poslu / Emre Debreli: 0-6, 2-6