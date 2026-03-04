KKTC Atletizm Federasyonu’nun başarılı genç atleti Ada Kafa’ya Uzman Diyetisyen Eliz Konat profesyonel destek verecek.

Antrenörü Hasan Maydon ile birlikte yoğun geçen hazırlık döneminin ardından sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan, Türkiye’de salon şampiyonalarında elde ettiği başarıların yanı sıra U18 Avrupa Şampiyonası barajını da geçen Ada, bundan böyle başarı yolculuğunda beslenmesinde de profesyonel olarak ilerleyecek.

Taraflar Medifit Health & Wellness Clinic’te bir araya gelerek iş birliğine resmen başlamış oldu.