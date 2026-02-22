KKTC Atletizm Federasyonu’nun başarılı atletlerinden Ada Kafa, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç atlet İstanbul’da düzenlenen Jerfi Fıratlı U18 Türkiye Salon Şampiyonası’nda 800 metrede Türkiye şampiyonu oldu.

Ataköy Atletizm Salonu’nda yer alan şampiyonanın ikinci gününde piste çıkan Ada, harika bir yarış çıkardı. 800 metrede 11’inci seride yarışan Ada, elde ettiği 2:11.42’lik derecesi ile rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Bu sezon antrenörü Hasan Maydon ile birlikte büyük hedeflerle yarışmalara katılan Ada çok iyi bir sezon geçiriyor. Geçtiğimiz ay Salon Olimpik Deneme ve U20 Türkiye Salon Şampiyonası’nda 800 metre şampiyonu olan Ada, büyükler kategorisinde gerçekleştirilen Yeşilay Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda dördüncü olmuş ve Avrupa U18 Şampiyonası barajını geçme başarısı göstermişti.

Jerfi Fıratlı U18 Türkiye Salon Şampiyonası’nda 11 seriden oluşan 800 metre branşında birçok rakibini geride bırakan başarılı atlet, önemli bir başarıya imza atarak bir Türkiye şampiyonluğuna daha imza attı.

Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde antrenörü Hasan Maydon sporculara madalyaları takdim ederken, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da törende yer alarak Ada’nın başarısını kutladı.