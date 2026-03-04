KKTC Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen, bu yıl Telsim’in katkıları ile gerçekleştirilen 16. Hasan Ruso yarışları Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda başladı. Federasyona uzun yıllar başkan olarak önemli hizmet veren Hasan Ruso’nun anısının yaşatılması amaçlanan yarışlarda ortaokul ve liseli atletler gelecek haftalarda düzenlenecek okul yarışları öncesi son durumlarını görme fırsatı buluyor. Perşembe günü yapılacak son gün yarışları ile organizasyon tamamlanacak.

İlk gün gerçekleşen yarışlar sonunda oluşan takım sıralamaları şu şekilde:

Yıldız Erkekler

1. Şht. Turgut Ortaokulu – 217 Puan

2. Güzelyurt Türk Maarif Koleji – 204 Puan

3. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) – 178 Puan

4. Çanakkale Ortaokulu – 136 Puan

5. Türk Maarif Koleji – 76 Puan

6. Necat British College (Lefkoşa) – 57 Puan

Yıldız Kızlar

1. Necat British College (Lefkoşa) – 265 Puan

2. Levent Kolej – 246 Puan

3. Şht. Turgut Ortaokulu – 234 Puan

4. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) – 228 Puan

5. Erenköy Lisesi – 205 Puan

6. Hala Sultan İlahiyat Koleji – 195 Puan

7. Meral Vedat Ertüngü Lisesi – 174 Puan

8. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji – 172 Puan

9. Güzelyurt Türk Maarif Koleji – 171 Puan

10. Çanakkale Ortaokulu – 156 Puan

11. Necat British College (Girne) – 92 Puan

Genç erkekler

1. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi – 416 Puan

2. Levent Kolej – 349 Puan

3. Kurtuluş Lisesi - 339 Puan

4. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) - 313 Puan

5. Bekirpaşa Lisesi - 268 Puan

6. Hala Sultan İlahiyat Koleji - 246 Puan

7. Namık Kemal Lisesi - 175 Puan

Genç Kızlar

1.7 Kurtuluş Lisesi – 203 Puan

2. Hala Sultan İlahiyat Koleji – 158 Puan

3. Meral Vedat Ertüngü Lisesi – 138 Puan

4. Necat British Kolej (Lefkoşa) – 129 Puan

5. Bekirpaşa Lisesi – 122 Puan

6. İskele Ticaret Lisesi – 116 Puan

7. Levent Kolej – 106 Puan

8. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) – 71 Puan

9. Türk Maarif Koleji – 63 Puan

10. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi – 62 Puan

11. Güzelyurt Türk Maarif Koleji – 55 Puan

12. Lefkoşa Türk Lisesi – 50 Puan