Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hasan Ruso Yarışları 4-5 Mart tarihlerinde yapılacak. Federasyona uzun yıllar başkan olarak hizmet veren Hasan Ruso’nun anısına yarışlar bu yıl 16. kez düzenleniyor.

KKTC Telsim’in desteği ile organize edilen yarışlar Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer alacak.

Yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılacak yarışlar özellikle okul yarışları öncesi takımların son durumlarını görme niteliği taşıyor. İlk günkü yarışlar sabah saat 10.00’da başlayacak.