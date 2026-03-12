Gazimağusalı milli atlet Ada Kafa, antrenörü Hasan Maydon ile birlikte Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mağusa’dan yetişen genç bir sporcunun uluslararası arenada elde ettiği başarıların kent için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, Ada Kafa’nın disiplinli çalışması ve kararlılığının gençler için ilham verici olduğunu söyledi.

Uluçay, sporun gelişiminde antrenörlerin emeğinin büyük olduğunu vurgulayarak, Hasan Maydon’un da Ada Kafa’nın gelişim sürecindeki katkılarının çok değerli olduğunu kaydetti.

Uluçay, “Gazimağusa Belediyesi olarak kentimizden yetişen genç sporcuların başarı yolculuğunda yanlarında olmayı önemsiyoruz. Kentimizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden gençlerimizin yanında olmaya ve onların gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

-Kafa

Ada Kafa, Şubat 2026’da düzenlenen U18 Türkiye Salon Şampiyonası’nda 800 metre branşında Türkiye Şampiyonu olurken, 2:10.16’lık derecesiyle U18 Avrupa Şampiyonası barajını geçerek şampiyonaya katılma hakkı kazandı.

Birçok KKTC rekorunun sahibi olan Kafa, çalışmalarını antrenörü Hasan Maydon yönetiminde sürdürüyor. Kafa'nın en önemli hedeflerinden birinin Ağustos ayında ABD’nin Oregon eyaletinde düzenlenecek U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda başarı elde etmek olduğu kaydedildi.