Yazılı açıklama yapan Maviş, geçici öğretmen görevlendirmelerinin her yıl tartışma yarattığını kaydederek, “Nedeni basit: Kriter yok, siyaset var.” iddiasında bulundu.

Bu durumun öğretmenleri zan altında bıraktığını, güvencesizliğe ve sömürüye açık bir düzen yarattığını savunan Maviş, geçici görevlendirmelerin eğitim sisteminde her zaman olacağını ancak bunların “adil, şeffaf ve liyakat” esasına göre yapılması gerektiğini kaydetti.

KTÖS’ün önerilerini belirten Maviş, “Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yaptığı sınav sonuçları esas alınmalı. Daha önce görev yapanların müdür ve denetmen raporları dikkate alınmalı. Atamalar siyasetin keyfine göre değil, mesleki liyakate göre yapılmalı.” ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinin yeni riskler getirdiğini belirten Maviş, yalnızca sağlık ve eğitimde geçici görevlendirme yapılabilmesinin “partizan kayırmacılığa kapı aralayabileceğini” ileri sürerek, öğretmenlerin bu şekilde anılmasını istemediklerini dile getirdi.

KTÖS olarak “geçici öğretmenlerin güvencesiz bırakılmaması, atamaların objektif kriterlerle yapılması ve Genel Ortaöğretim Sınavı’nda başarılı olanların ataması için seçim yasaklarında düzenleme yapılmasını” vurguladıklarını kaydeden Maviş, eğitimin “siyasi hesapların değil, liyakatın konusu” olması gerektiğini savundu.