İsviçre’nin Chiasso kentinde 1-7 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Bocce Şampiyonası için Türkiye Milli Takımı kadrosu belli oldu. Farklı kategorilerde mücadele edecek sporcular, ülkemizi temsil etmek üzere şampiyonaya katılacak.

Milli Takım Kafilesi:

• Karışık Çiftler: Mürüde Erzen – Avşın Kanatlı

• Erkekler: Yenal Senin – Halit Çağman

• Kadınlar: Özlem Erzen – Mürüde Erzen

• Atış Disiplini: Halit Çağman

Milli forma ile Avrupa arenasına çıkacak sporcular, hem bireysel hem de takım performanslarıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.