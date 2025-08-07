İsviçre’nin Chiasso kentinde 1-7 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Bocce Şampiyonası için Türkiye Milli Takımı kadrosu belli oldu. Farklı kategorilerde mücadele edecek sporcular, ülkemizi temsil etmek üzere şampiyonaya katılacak.
Milli Takım Kafilesi:
• Karışık Çiftler: Mürüde Erzen – Avşın Kanatlı
• Erkekler: Yenal Senin – Halit Çağman
• Kadınlar: Özlem Erzen – Mürüde Erzen
• Atış Disiplini: Halit Çağman
Milli forma ile Avrupa arenasına çıkacak sporcular, hem bireysel hem de takım performanslarıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.