KKTC Golf Federasyonu Olağan Genel Kurulu 22 Mart 2026 tarihinde CMC Golf Kulübü Kulüp Binasında, Dr. Hasan Öztoprak’ın divan başkanlığında gerçekleşti. Gülay Garabli ve Zafer Taşkın’ın divan sekreterliklerini yaptıkları ve federasyona bağlı kulüp temsilcilerinin hazır bulunduğu Genel Kurulda tek aday olan Soner Yetkili, yeni dönem Başkanı olarak seçildi.
Genel Kurulda Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri:
Zafer Taşkın - Asbaşkan
Cahit Yetkili - Genel Sekreter
Bertan Erçin - Mali Sekreter
Hasan Öztoprak - Faal Üye
Hasan Garabli - Faal Üye
Ali Erdal Osmanlar - Faal Üye
Feridun Kılıç - Faal Üye
Olgun Emirzade - Faal Üye
Ertuğ Şevket - Yedek Üye
Salih Zeki Avcı - Yedek Üye
DENETLEME KURULU:
Hasan Kasapoğluları
Ali Ratip Doğruer
Gülay Garabli
CEZA KURULU:
Av. Fırat Akyol
Filiz Besim
Engin Portakalcıoğlu