KKTC Golf Federasyonu Olağan Genel Kurulu 22 Mart 2026 tarihinde CMC Golf Kulübü Kulüp Binasında, Dr. Hasan Öztoprak’ın divan başkanlığında gerçekleşti. Gülay Garabli ve Zafer Taşkın’ın divan sekreterliklerini yaptıkları ve federasyona bağlı kulüp temsilcilerinin hazır bulunduğu Genel Kurulda tek aday olan Soner Yetkili, yeni dönem Başkanı olarak seçildi.

Genel Kurulda Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri:

Zafer Taşkın - Asbaşkan

Cahit Yetkili - Genel Sekreter

Bertan Erçin - Mali Sekreter

Hasan Öztoprak - Faal Üye

Hasan Garabli - Faal Üye

Ali Erdal Osmanlar - Faal Üye

Feridun Kılıç - Faal Üye

Olgun Emirzade - Faal Üye

Ertuğ Şevket - Yedek Üye

Salih Zeki Avcı - Yedek Üye

DENETLEME KURULU:

Hasan Kasapoğluları

Ali Ratip Doğruer

Gülay Garabli

CEZA KURULU:

Av. Fırat Akyol

Filiz Besim

Engin Portakalcıoğlu