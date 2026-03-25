KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları ve antrenörlerinin Türkiye’de katıldığı kamplarda destek veren Marmara Akademi Cimnastik Spor Kulübü, 30 sporcu, 4 antrenör ve velilerden oluşan yaklaşık 70 kişilik kafilesiyle 3 günlük gelişim kampı için ülkemizde kampa girdi.

Konuyla ilgili paylaşım yapan KKTC Cimnastik Federasyonu şu paylaşımı yaptı:

“Türkiye’de katıldığımız kamplarda bizlere her zaman büyük destek veren, Türkiye’nin başarılı kulüplerinden Marmara Akademi Cimnastik Spor Kulübü, 30 sporcu, 4 antrenör ve velilerden oluşan yaklaşık 70 kişilik kafilesiyle 3 günlük gelişim kampı için ülkemize gelmiştir.

Erbulut Cimnastik Kulübü ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen bu güzel kampın, sporcularımızın gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan Türkiye Milli Takımlar Antrenörü Kayhan Yılmaz , Fırat Yılmaz ve Erbulut Cimnastik Kulübü Baş Antrenörü Nebile Mustafa Mustafa Erbulut tebrik eder, kampa katılan tüm sporcularımıza başarılarının devamını dileriz.”