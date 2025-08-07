Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile CLUB216 tarafından düzenlenen CLUB216 SENYÖR & PADEL CUP, zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile Club216 da devam ediyor. CLUB216 SENYÖR & PADEL CUP kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

SENYÖR TEK KADINLAR- 1. Round

Bengü Bozkaya - Çise Köse: 6/0 4/6 8/10

Lal Sargun - Gülen Gül Coşkun: 6/3 6/0

SENYÖR TEK ERKEKLER- 3. Round

Andrey Polıshchuk – Jean Schrotter: 6/2 6/2

Emre Debreli - Naim Ersoy: 6/1 6/4

Metin Poslu - İzzet Alsakal: 6/2 4/6 10/6

Dimitri Cebotari - Alekseı Polıakov: 6/0 6/2

SENYÖR TEK ERKEKLER - Consolation

Hüseyin Sadeghi - Umut Demir: 4/6 6/4 10/3

Hakan İlker Okur - Can Alp Kırcan: 6/7 0/6

Yılmaz Andır - Yüksel Ciddi: 7/6 1/6 7/10

Erhan Akyüz - Orçun Kasap: 2/6 1/6

Erdem Çitil - Abdul Raqeeb Rashıd: 0/6 0/6

Ihor Shyrokyı - Arda Bora: 6/2 7/6

PADEL ÇİFT ERKEKLER – Round Robin

Can Taşer / Tolga Atun - Ender Meta / Rasim İşgüven: 6/4 7/6

Kemal Türker / Hüseyin Sadeghi - Kaan Kutsay / Rüzgar Maneoğlu: 6/1 6/2

Aral Tahir Aziz / Tayfun Zabit - Dinç Dinçer / Yılmaz Andır: 6/2 6/0

Orhan Kürşad / Muhit İnce - Mehmet Sine / Cem Elçin: 6/3 4/6 11/9

Niko Neufeld / Alex Hardt - Cavit Daren Kannur / Emre Dilaver: 1/6 4/6

PADEL KARIŞIK ÇİFTLER – Round Robin

Kemal Türker / Asya Yıldırım - Eda Şevket / İbrahim Can Arabacı: 2/6 3/6

Gizem Gürdere / Ozan Özdemir - Yüksel Ciddi / Tülay Çavuşoğlu: 6/1 6/3

Aral Tahir Aziz / Naile Şaban - Çetin Tütengil / Şengün Yetkili: 6/0 6/1