Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile CLUB216 tarafından düzenlenen CLUB216 SENYÖR & PADEL CUP, zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile Club216 da devam ediyor. CLUB216 SENYÖR & PADEL CUP kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
SENYÖR TEK KADINLAR- 1. Round
Bengü Bozkaya - Çise Köse: 6/0 4/6 8/10
Lal Sargun - Gülen Gül Coşkun: 6/3 6/0
SENYÖR TEK ERKEKLER- 3. Round
Andrey Polıshchuk – Jean Schrotter: 6/2 6/2
Emre Debreli - Naim Ersoy: 6/1 6/4
Metin Poslu - İzzet Alsakal: 6/2 4/6 10/6
Dimitri Cebotari - Alekseı Polıakov: 6/0 6/2
SENYÖR TEK ERKEKLER - Consolation
Hüseyin Sadeghi - Umut Demir: 4/6 6/4 10/3
Hakan İlker Okur - Can Alp Kırcan: 6/7 0/6
Yılmaz Andır - Yüksel Ciddi: 7/6 1/6 7/10
Erhan Akyüz - Orçun Kasap: 2/6 1/6
Erdem Çitil - Abdul Raqeeb Rashıd: 0/6 0/6
Ihor Shyrokyı - Arda Bora: 6/2 7/6
PADEL ÇİFT ERKEKLER – Round Robin
Can Taşer / Tolga Atun - Ender Meta / Rasim İşgüven: 6/4 7/6
Kemal Türker / Hüseyin Sadeghi - Kaan Kutsay / Rüzgar Maneoğlu: 6/1 6/2
Aral Tahir Aziz / Tayfun Zabit - Dinç Dinçer / Yılmaz Andır: 6/2 6/0
Orhan Kürşad / Muhit İnce - Mehmet Sine / Cem Elçin: 6/3 4/6 11/9
Niko Neufeld / Alex Hardt - Cavit Daren Kannur / Emre Dilaver: 1/6 4/6
PADEL KARIŞIK ÇİFTLER – Round Robin
Kemal Türker / Asya Yıldırım - Eda Şevket / İbrahim Can Arabacı: 2/6 3/6
Gizem Gürdere / Ozan Özdemir - Yüksel Ciddi / Tülay Çavuşoğlu: 6/1 6/3
Aral Tahir Aziz / Naile Şaban - Çetin Tütengil / Şengün Yetkili: 6/0 6/1