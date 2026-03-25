Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün 60 Yaş Üstü annelerimiz için programladığı cimnastik kursları başladı.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün, Mete Han Kaptanoğlu antrenörlüğünde 60 Yaş Üstü annelere yönelik başlattığı cimnastik kursları ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Lefkoşa Cimnastik Kulübü olarak çok mutluyuz. Cimnastik Federasyonumuzla işbirliği içerisinde 60 Yaş Üstü annelerimiz için başlattığımız ücretsiz cimnastik derslerimizin ilkini büyük bir heyecanla tamamladık.

Annelerimizin enerjisi, gülümsemesi ve cesareti bize bir kez daha gösterdi ki sporun yaşı yoktur. Daha sağlıklı, daha mutlu ve daha güçlü bir toplum için çalışmaya devam ediyoruz.

İyi ki varsınız annelerimiz.”