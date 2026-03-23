CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında 22 Mart Pazar günü KKTC Golf Federasyonu organizasyonuyla geniş bir katılımla gerçekleşen Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Golf Turnuvası Şampiyonu 30 Puan ile Bob Hodge oldu. Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 90’i baz alınarak oynanan turnuvada 29 Puan ile Gareth Griffiths Net İkincisi olurken, Soner Genç de 28 Puan ile Net üçüncülüğünü elde etti.

Turnuva’nın Gross Birinciliğini 22 Puan ile Mustafa Sedat alırken, turnuvanın diğer özel ödülleri olan “Bayrağa En Yakın Vuruş” ödülünü Rainer Lehmann, “En Uzun Vuruş” ödülünü de Deniz Yeşilçimen kazandı.

Turnuva sonrası katılımcılara verilen yemek ve ikramların ardından Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Temsilcisi Ali Erdal Osmanlar ile Golf Federasyonu ve CMC Golf Kulübü yetkilileri tarafından kazananlara kupa ve ödülleri takdim edildi.