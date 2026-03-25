Tahran yönetimi Beyaz Saray'dan yapılan müzakere açıklamalarını yalanlamaya devam ediyor.

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, iki ülke arasında direkt ya da dolaylı bir şekilde görüşme yapılmadığını söyledi.

Ancak Pakistan'ın Tahran ve Washington arasında diyalog ortamı yaratmak için çalıştığını doğruladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 24 Mart günü yaptığı açıklamada, İslamabad'ın her türlü görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

İran ordusu ise ABD ile görüşme iddiaları hakkında "Siz kendinizle müzakere ediyorsunuz" dedi.

Ordu Sözcüsü Ebrahim Zolfaghari, "Yenilginizi bir anlaşma olarak adlandırmayın" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Mart'ta Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, "Doğru insanlarla konuşuyoruz ve anlaşma yapmaya çok istekliler" demişti.