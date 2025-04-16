Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Servisi'nde Ekim 2024’te yaşanan alkollü mama skandalında hayatını kaybeden 20 günlük Mihrimah bebek ile ilgili TC Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen otopsi raporunun Mart ayında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gönderildiği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili “Bilgi Edinme Hakkı” kapsamında polisten bilgi aldığını açıklayan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, şu ifadelere yer verdi:

“Alkollü bebek maması skandalını unuttuk mu? Biz unutmadık!

Biliyorsunuz o konuda polise şikayet dilekçesi vermiş, ihmaller olduğunu iddia etmiş ve daha sonra da bilgi edinme yasası altında takip etmeye başlamıştık. Bu konuda ilk bilgilendirme yapıldı ve bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Polis Genel Müdürlüğü’nden aldığımız resmi yazıya göre TC Adli Tıp Kurumu’ndan rapor geldi ve 4 Mart 2025’te Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gönderildi. Polise göre adli tıp uzmanından otopsi sonuç raporu ışığında dosya hazırlanıyor ve bu dosya yakında “KKTC Başsavcılığı hukuki mütaalasına sunulacak ve alınacak görüş doğrultusunda tüm sorumlular aleyhinde gerekli işlemler yapılacaktır”. Polisimizin verdiği resmi yanıt bu.

Kimsenin unutmasına ve unutturmasına izin vermeyeceğiz, kamuoyunu da bilgilendirmeye #devam edeceğiz.”