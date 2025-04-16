Eski cezaevinde dün sabah rahatsızlanan 55 yaşındaki Tevfik Kuyucuoğulları iki kez hayata döndürülmesine rağmen yaşamını kaybetti.

Kuyucuoğulları dün sabah saat 07.30 raddelerinde Eski Cezaevinde televizyon izlerken rahatsızlandı. İlk müdahale gardiyanlar tarafından yapılırken, Kuyucuoğulları kısa sürede gelen 112 Ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yolda yeniden kalbi duran Tevfik Kuyucuoğulları’na ikinci müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Anjiyoya alınan Kuyucuoğulları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Girne Belediyesi personeli olan Kuyucuoğulları ‘yaralama’ suçundan 4 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. Mazbata borcunun da gündemde olması nedeniyle tahliyesi ertelenen Kuyucuoğulları’nin 1 hafta sonra tahliye edilmesi bekleniyordu. Tevfik Kuyucuoğulları’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.