Lefkoşa’da meydana gelen “Patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu” suçundan tutuklanan isminin baş harfleri A.K. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Fırat Uğuroğlu olguları aktardı.

Polis, 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa'da, Şht. Sami Küpeli Sokak üzerinde bulunan bir meyhane içerisinde, tasarrufunda bulundurduğu 1 adet 9 mm çapında canlı mermiyi kendisinden ayrılmaması için kız arkadaşına vererek kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu suçunu işlediğini söyledi. Polis, olayın 26 Temmuz’da bildirildiğini, merminin emare alındığını ve zanlının tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada adına kayıtlı bir adet silah ile 50 adet mermi bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, A.K.'nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.