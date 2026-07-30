Boğazköy'de önceki gün 39 yaşındaki Hasan Düzgen'in yaşamını yitirdiği, 27 yaşındaki Rasul Jorayev'in ise yoğun bakımda tedavi gördüğü trafik kazasına ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Mahkemeye sunulan bulgulara göre zanlının kullandığı aracın sigortasız olduğu, araçta uyuşturucu bulunduğu ve zanlının 2023'ten bu yana ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi.

YOLDAN ÇIKTI, GARAJA DALDI Girne Polis Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği'nde görev yapan Polis Çavuşu Yakup Bahit, mahkemede verdiği ifadede kazanın 28 Temmuz sabahı saat 08.20 sıralarında meydana geldiğini anlattı. Polisin aktardığına göre zanlı Jouse Penze Ahombi, yönetimindeki MD 773 plakalı araçla güney istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsiz şekilde seyrediyordu. Kontrolünü kaybettiği araç, Kamacıoğulları'na ait makinist dükkânının garaj alanına daldı. İddiaya göre zanlı, aracı durduramayarak önce garaj içerisinde park halinde bulunan iki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, o sırada garaj alanında bulunan Hasan Düzgen ile Rasul Jorayev'e çarptı. Kontrolden çıkan araç, ancak yedek parça deposuna çarparak durabildi.

HASAN DÜZGEN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Korkunç kazanın en acı sonucu ise Hasan Düzgen'in yaşamını yitirmesi oldu. Polis Çavuşu Bahit, Düzgen'in olay yerinde yaşamını kaybettiğini mahkemeye aktarırken, diğer yaralı Rasul Jorayev'in ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Jorayev'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ Mahkemeye bilgi veren polis, dün sabah saatlerinde doktorlarla yeniden görüştüklerini belirterek Rasul Jorayev'in sağlık durumunun halen son derece kritik olduğunu ifade etti. Doktorlardan alınan bilgiye göre ağır yaralı Jorayev yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor ve yaşam tehlikesi henüz atlatılmış değil. Soruşturmanın seyri açısından Jorayev'in sağlık durumu büyük önem taşırken, olayın hukuki boyutunun da mağdurun durumuna göre şekillenebileceği değerlendiriliyor.

ARAÇ SİGORTASIZ ÇIKTI Soruşturmada ortaya çıkan bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise kazaya karışan aracın yasal durumuyla ilgili oldu. Polis, zanlının kullandığı MD 773 plakalı aracın geçerli sigorta kapsamı dışında olduğunu mahkemeye bildirdi.

ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU Kazanın ardından araçta yapılan detaylı aramada ise yeni bir suç unsuru daha tespit edildi. Polis ekipleri, folyo kağıdına sarılı yaklaşık yarım gram olduğuna inanılan uyuşturucu madde ele geçirdi. Bulunan madde emare olarak alınırken, zanlıdan kendi rızasıyla kan örneği de alındığı belirtildi. Kan tahlilleri ile ele geçirilen maddenin laboratuvar incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

2023'TEN BERİ ÜLKEDE KAÇAK YAŞADIĞI BELİRLENDİ Mahkemede açıklanan en dikkat çekici bulgulardan biri de zanlının ülkedeki ikamet durumuyla ilgili oldu. Muhaceret kayıtlarında yapılan incelemede

Jouse Penze Ahombi’nin 24 Ocak 2023 tarihinden bu yana ülkede izinsiz, yani kaçak olarak bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle zanlı hakkında trafik ve ceza soruşturmasının yanı sıra muhaceret mevzuatı kapsamında da işlem yapılacağı öğrenildi.

HIZI KAMERALAR BELİRLEYECEK Polis, kazanın meydana geldiği bölgede hız tespit sistemi bulunduğunu da mahkemeye aktardı. Söz konusu kameraların kayıtlarının inceleneceği ve zanlının olay anındaki kesin hızının teknik raporlarla ortaya çıkarılacağı belirtildi. Ayrıca olay yerinde bulunan görgü tanıklarından ifadeler alınmaya başlanırken, soruşturma kapsamında dinlenmesi gereken çok sayıda kişinin bulunduğu ifade edildi.

MAHKEMEDEN İKİ GÜNLÜK TUTUKLULUK KARARI Polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, beklenen kamera kayıtları, teknik incelemeler, laboratuvar analizleri ve alınacak tanık ifadeleri bulunduğunu belirterek zanlının iki gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine G. Serden, soruşturmanın ciddi ve kapsamlı olduğuna dikkat çekerek delillerin sağlıklı şekilde toplanabilmesi amacıyla zanlının iki gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.