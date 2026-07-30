Mağusa'da meydana gelen "1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal" ve "KKTC'ye Kanunsuz Giriş" suçlarından tutuklanan isminin baş harfleri D.B dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Mehmet Tekin, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 sıralarında Ukrayna vatandaşı D.B'nin yapılan muhaceret kontrolü ve sorgulaması neticesinde, 14 Kasım 2025 tarihinde KKTC'den ihraç edildiğinin, 23 Temmuz 2026 tarihinde ise Mağusa'da henüz tespit edilemeyen 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye kanunsuz şekilde giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlıdan meseleyle ilgili izahat istendiğinde, Ayia Napa bölgesinden yürüyerek Mağusa'ya giriş yaptığını ancak tam olarak nereden giriş yaptığını hatırlamadığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada kendisini belgeleyen herhangi bir kimlik veya pasaport bulunmadığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının 14 Kasım 2025 tarihinde "trafik kazası" ve "KKTC'de izinsiz ikamet etme" suçlarından hapis cezası aldıktan sonra KKTC'den ihraç edildiğini de aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 22 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.