Lefkoşa’da bir şahısla ailesinden dört kişiyi KKTC vatandaşı yapacağına dair yalan beyanda bulunarak yaklaşık bir buçuk milyon TL alan zanlı O.A.(E-57), tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Haziran 2026’da meydana gelen olayda zanlı O.A, dolandırmak kastıyla bir şahsa, kendisini ve ailesinden dört kişiyi KKTC vatandaşı yapacağını söyleyerek yalan beyanda bulundu.

Zanlı, konu şahıstan sahtekarlıkla toplam 650 bin TL, 8 bin İngiliz Sterlini, 4 bin 600 euro (yaklaşık bir buçuk milyon TL) nakit para temin etti. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı O.A tespit edilerek tutuklandı.

- Masada unutulan cep telefonunu çaldı

Girne’de bir markete müşteri olarak giden G.H.(E-29), başka bir müşteri tarafından masada unutulan cep telefonunu çaldı. Yürütülen soruşturmada bahse konu şahıs, tutuklandı.

- İkamet izinsiz dokuz kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen dokuz kişi tutuklandı.

- Köpeğini başıboş bırakan şahsa yasal işlem

Kalkanlı’da önceki gün köpeğini başıboş şekilde bırakan M.C (E-57) hakkında yasal işlem yapıldı. M.C'nin köpeğinin bir şahsı sol elinden ısırıp yaraladığı belirtildi.

- Ölen abisinin ehliyetini kullanan şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da 12 Temmuz’da kontrol için durdurulan sürücü W.B.H. (E-24) ölen abisine ait KKTC sürüş ehliyetini görevli polis memuruna verdi. Sahte beyanla başka bir şahıs adına trafik cezası düzenlenmesini sağlayan şahıs tutuklandı.

- Gazimağusa’da bir şirkette hırsızlık

Gazimağusa’da bir şirkette çalışan H.K’nin (K-46) KKTC’ye ithal edilecek araçların nakliye ücretiiçin oto galeri yetkililerinden tahsil ettiği 23 bin 15 İngiliz Sterlinini şirkete teslim etmeyip çaldı. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Olayın 20 Ağustos 2025-3 Nisan 2026 tarihleri arasında olduğu belirtildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.