Polisten verilen bilgiye göre, dün Karşıyaka’da bir şahsa ait evde aktif durumdaki sinek kovucu cihazın kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, bazı ev eşyaları zarar gördü.

-15 bin dönümlük alandaki ot, anız ve balyalar yandı

Kozanköy’de Sivri Tepe mevkiinde bugün sabah, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 15 bin dönümlük alandaki kuru ot, anız ve yaklaşık 2 bin balya yandı.

-Kırıkkale-DilekKaya köyleri arasında arazi yangını

Kırıkkale ile DilekKaya köyleri arasında, yol kenarında bulunan bir arazide henüz tespit edilemeyen bir sebepten çıkan yangında ise, ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru ot ve anız ile muhtelif sayıdaki balya yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.